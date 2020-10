മധ്യപ്രദേശിൽ റാലി വിലക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തിര. കമ്മിഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ 28 സീറ്റുകളിലേക്കു നവംബർ മൂന്നിനു നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുപരിപാടികൾക്കു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലും കമ്മിഷന്റെ അധികാര പരിധിയിലും കോടതി കൈ കടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികൾക്കും പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം എർപ്പെടുത്തിയ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത കാരണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്സരാർഥിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പൊതുസമ്മേളനം നടത്താൻ അനുവാദം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്കു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.



കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി റാലികളും െപാതുപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണു കോടതി നിർദേശം. 100 പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ഒരു പൊതുപരിപാടികൾക്കു സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അനുമതിയില്ല.



ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന റാലികളും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ ജനങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Election Body Goes To Top Court Against Madhya Pradesh Campaign Curbs