മുംബൈ മാളിൽ തീപിടിത്തം; അടുത്ത കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് 3500 പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു

മുംബൈ∙ മുംബൈയിലെ ഷോപ്പിങ് മാളില്‍ തീപിടിത്തം. സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിലുള്ള 3500 ഓളം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. രാവിലെ വരെയും തീ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയായിരുന്നു. തീപിടിത്തത്തിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്ന് അറിവായിട്ടില്ല.

മാളിന് സമീപമുള്ള 55 നില കെട്ടിടം ഒഴിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റതായി വിവരമില്ല. അഗ്നിശമനസേനയുടെ 24 യൂണിറ്റുകളാണ് തീ കെടുത്തുന്നതിനായി സിറ്റി സെന്റർ മാളിലെത്തിയത്. മുംബൈ ചീഫ് ഫയർ ഓഫിസർ ശശികാന്ത് കാലേയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 250 ഓളം അഗ്നിശമനസേന അംഗങ്ങളാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, രണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് പരുക്കേറ്റു.

