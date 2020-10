നെഫർടിടി ആഡംബര കപ്പൽ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു; പ്രവേശനം 100 പേർക്ക്

കൊച്ചി ∙ നെഫർടിടി ആഡംബര കപ്പൽ സർവീസ് നാളെ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നു കേരള ഷിപ്പിങ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപറേഷൻ (കെഎസ്ഐഎൻ‍സി) അറിയിച്ചു. 100 പേർക്കു മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. മുതിർന്നവർക്ക് 1999 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 499 രൂപയുമാണു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ലോഞ്ച് ബാർ, 3ഡി തിയറ്റർ, റസ്റ്ററന്റ്, മീറ്റിങ് ഹാൾ, ഒാഡിറ്റോറിയം എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണു കപ്പലിലുള്ളത്. ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ, വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ, പിറന്നാൾ, മറ്റു വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും കപ്പൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വിലാസം: www.nefertiticruise.com, ഫോൺ: 9744601234.

English Summary: Nefertiti, the luxurious cruise vessel by Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation ready to restart