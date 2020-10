യുഡിഎഫിനു പുറത്തുള്ളവരുമായി സഖ്യമില്ല; പ്രാദേശികമായി സഹകരണമാകാം: ചെന്നിത്തല

കൊച്ചി∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനു പുറത്തുള്ള കക്ഷികളുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തികൾ, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ, സംഘടനകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു സഹകരിക്കുന്നതിനു യുക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം യുഡിഎഫ് കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കു നൽകി.

നവംബർ 1 മുതൽ 11 വരെ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല യോഗങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും. ഇടതുമുന്നണിയുടെ അഴിമതിക്കും ദുർഭരണത്തിനും ഫാഷിസത്തിനും എതിരെ കൈകോർക്കാവുന്ന എല്ലാവരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസനും വ്യക്തമാക്കി.

വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനെതിരെ നേരത്തെ മുസ്‍ലിംലീഗിൽനിന്ന് എതിർപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന അന്തിമ പോരാട്ടം പുനഃരാരംഭിക്കുകയാണെന്ന് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ ഒന്നിനു വഞ്ചനാദിനമായി ആചരിക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 20,000 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പത്തു പേർ വീതം അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും.

രണ്ടു ലക്ഷം പേരോളം സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകും. ജോസ് കെ.മാണി യുഡിഎഫ് വിട്ടുപോയത് ഒരു തരത്തിലും മുന്നണിയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. കെ.എം.മാണിയെ അവഹേളിച്ചിട്ടുള്ള നേതാക്കളുള്ള ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് ജോസ് കെ.മാണി പോയത് പ്രവർത്തകരിൽ വലിയ വികാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ യുഡിഎഫിന് വോട്ടുകളിൽ യാതൊരു കുറവും വരില്ല.



മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ പെടാപ്പാട്



സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കറും മുഖ്യമന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കാൻ പെടാപ്പാടു പെടുകയാണെന്നു ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസാണ് ഇവർക്ക് കള്ളക്കടത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തത് എന്നാണു യുഡിഎഫ് യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന സർക്കാരായി. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. അന്തിമ പോരാട്ടത്തിന് യുഡിഎഫ് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളോടും പോരാട്ടത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.



പ്രതിപക്ഷം ഇതുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അഴിമതികൾ വസ്തുതയാണെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്പ്രിൻക്ലർ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളും ധാരണയും നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പുച്ഛിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച രണ്ടംഗ അന്വേഷണ സംഘം ഇതു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വിറ്റു കാശാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തതിന് ജനങ്ങളോട് സർക്കാർ മാപ്പു പറയണം.



ബവ്കോ ആപ്പ്, ഇ–മൊബിലിറ്റി, പമ്പയിലെ മണൽക്കടത്ത്, ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ വലിയ അഴിമതി ഇവയെല്ലാം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് വസ്തുതയാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കുരുക്കിൽ കിടക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്. അഴിമതിയിൽ ഇതുപോലെ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു സർക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ഓഫിസും കൊള്ളക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുറന്നുകൊടുത്ത സർക്കാരാണിത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് വേണ്ട എന്നു തീരുമാനിച്ചത് അഴിമതി മൂടിവയ്ക്കാനാണ്. ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നിർബന്ധമായി നടത്തേണ്ടിടത്താണിത്.



വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ



കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരുവശത്ത് ജനങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകൾക്ക് പണിയില്ല, രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം. പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പിഎസ്‍സി ലിസ്റ്റിൽനിന്നു നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. കരാർ നിയമനങ്ങളും കൺസൽറ്റൻസി നിയമനങ്ങളുമാണു കാരണം. നെല്ല് സംഭരണം അവതാളത്തിലായിരിക്കുന്നു. കർഷകർ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഇതിനെല്ലാം യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. റബർ കർഷകരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. എയർ കാർഗോ സംവിധാനം നിലച്ചിട്ടു മാസങ്ങളായി. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു യാതൊരു നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി.



English Summary: Ramesh Chennithala take clear stand on UDF alliance during local body election