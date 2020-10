തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായ 17കാരി തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. 65 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് ഒളിവിൽ.



English Summary: Rape victim tries to commit suicide in Idukki