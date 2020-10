ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനമാണ്: സംവാദത്തിനിടെ പരാമർശവുമായി ട്രംപ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വായു അങ്ങേയറ്റം മലിനമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. രണ്ടാം പ്രസിഡൻഷ്യൽ സംവാദത്തിനിടെ, പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിൽനിന്ന് പിൻമാറുന്നതിനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘ചൈനയിലേക്ക് നോക്കൂ. എത്ര മലിനമാണത്. റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കൂ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കൂ. വായു മലിനമാണ്. ട്രില്യൻ കണക്കിനു ഡോളർ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണ് നമ്മൾ പാരിസ് ഉടമ്പടിയിൽനിന്ന് പിന്മാറിയത്. ’– ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പാരിസ് ഉടമ്പടി മൂലം ദശലക്ഷക്കണക്കിനു തൊഴിലവസരങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിനു കമ്പനികളും ഇല്ലാതാക്കാൻ താനില്ലെന്നും അത് അന്യായമാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയും ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പെറും ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശം. പ്രസിഡൻഷ്യല്‍ സംവാദത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ സംവാദത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേർ ചൈനയിൽ മരിച്ചുവെന്ന് അറിയില്ല. റഷ്യയിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചുവെന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കൃത്യമായ കണക്ക് അല്ല അവർ നൽകുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെ, ട്രംപിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് പല നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കപിൽ സിബൽ അടക്കമുള്ളവർ ട്രംപുമായുള്ള മോദിയുടെ സൗഹൃദം ചോദ്യം ചെയ്ത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച 2015 ലെ പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ ഉടമ്പടിയിൽനിന്ന് 2017 ലാണ് യുഎസ് പിന്മാറിയത്. ഉടമ്പടി അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇന്ത്യയും ചൈനയും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കാണു കരാർ കൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പിന്മാറ്റം.

പാരിസ് ഉടമ്പടി

2015ൽ 195 രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പിട്ടതാണു പാരിസ് ഉടമ്പടി. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ കാർബൺ നിർഗമനം ലഘൂകരിക്കുകയും ആഗോള താപനില രണ്ടു ഡിഗ്രി വർധിക്കുന്നതു തടയുകയുമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം. 2015 ലെ പാരിസ് ഉച്ചകോടിയിൽ ആഗോള താപനിലയിലെ വർധന 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. താപനിലയിൽ 3 മുതൽ 5 വരെ സെൽഷ്യസ് കൂടിയേക്കാമെന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.



