രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് വടിവേലു; അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം

ചെന്നൈ∙ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ച് ഹാസ്യ താരം വടിവേലു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനു പദ്ധതിയില്ലെന്നും കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. വടിവേലു ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹം ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമാണ്. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് ഖുഷ്ബു പാർട്ടി വിട്ടു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നു.



കൂടുതൽ താരങ്ങളെ പാർട്ടിയിലെത്തിക്കാൻ ചർച്ച നടക്കുന്നതായി ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടൻ വിജയ്‌യുടെ പിതാവും സംവിധായകനുമായ എസ്.എ.ചന്ദ്രശേഖർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു വിശദീകരണവുമായി വടിവേലു രംഗത്തെത്തിയത്. തമിഴിലെ പ്രശസ്ത ഹാസ്യനടനായ വടിവേലു 2011 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയ്ക്കായി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Vadivelu clears air on speculations of him joining BJP