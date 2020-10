ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അറബിക്കടലില്‍ നാവികാഭ്യാസത്തിനിടെ ചെറുയുദ്ധവിമാനത്തില്‍നിന്നു തൊടുത്ത മിസൈല്‍ കൃത്യമായി മറ്റൊരു കപ്പല്‍ മുക്കിക്കളയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേന പുറത്തുവിട്ടു.

ഡീകമ്മിഷന്‍ ചെയ്ത മറ്റൊരു ചെറുയുദ്ധക്കപ്പലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞത്. ഐഎന്‍എസ് പ്രബല്‍ എന്ന ചെറുയുദ്ധക്കപ്പലില്‍ നിന്നാണ് മിസൈല്‍ തൊടുത്തത്. പരമാവധി ദൂരപരിധിയില്‍ വളരെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നു നാവികസേനാ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഐഎന്‍എസ് പ്രബലില്‍ 16 റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത കെഎച്ച്-35 'ഉറാന്‍' കപ്പല്‍വേധ മിസൈലുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 130 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയാണു മിസൈലുകളുടെ പ്രഹരശേഷി.



വ്യാഴാഴ്ച നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറല്‍ കരംബീര്‍ സിങ് നാവികാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പടക്കപ്പലുകളുടെ യുദ്ധശേഷിയും മറ്റും വിലയിരുത്തി. ഐഎന്‍എസ് വിക്രമാദിത്യ, ഐഎന്‍എസ് ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ പോര്‍ക്കപ്പലുകളും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഐഎന്‍എസ് ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് ബ്രഹ്‌മോസ്‌ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തി.

ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത ഗോദാവരി ക്ലാസ് ഫ്രിഗെറ്റാണ് ഇന്നു തകര്‍ത്തത്. 1983ലാണ് ഇത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയില്‍ കമ്മിഷന്‍ ചെയ്തത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നു കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യക്കു സ്വന്തമായിരുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ടെണ്ണം 2015ലും 2018ലും ഡീകമ്മിഷന്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവയും സമാനമായി കടലില്‍ മുക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്നാണു സൂചന.

വിശാഖപട്ടണത്ത് ഇന്നലെ ശത്രുസേനയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകള്‍ തകര്‍ക്കുന്ന ഐഎന്‍എസ് കവരത്തി യുദ്ധക്കപ്പല്‍ കമ്മിഷന്‍ ചെയ്തിരുന്നു. മുങ്ങിക്കപ്പലുകളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ യുദ്ധക്കപ്പൽ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണു കവരത്തി എത്തുന്നത്. ഇന്തോ – പസിഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ശക്തമാക്കാൻ ചൈന നീക്കം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കവരത്തിയുടെ വരവ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കരുത്തു പകരും.

ഐഎന്‍എസ് കവരത്തി



∙അന്തർവാഹിനികളെ തകർക്കുന്ന മിസൈലുകൾ വഹിക്കും.



∙ശത്രു റഡാറുകളെ വെട്ടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യ.



∙കമാൻഡിങ് ഓഫിസർ സന്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 146 നാവികർ.



∙ഈ പേരിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ പിൻഗാമി. ആദ്യ കപ്പൽ 1971 ലെ ഇന്ത്യ – പാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.



∙വീതി: 14മീറ്റർ



∙ഭാരം: 3300ടൺ



∙നീളം: 109 മീറ്റർ

