മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ഫഡ്നാവിസ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ബിഹാർ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണവിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്.

‘ലോക്ഡൗണിലും ഒരു ദിവസം പോലും നിർത്താതെ ജോലിയിലായിരുന്നു താൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരിടവേള നൽകണമെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ക്വാറന്റീനിലാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചികിൽസ തുടരുന്നു. ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണം’– ഫഡ്നാവിസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Devendra Fadnavis, BJP's Bihar Poll Campaign In Charge, Has Coronavirus