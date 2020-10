നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു, ഗുരുതര പരുക്ക്; വിഡിയോ

എറണാകുളം ∙ കോതമംഗലത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്. കോതമംഗലം - നേര്യമംഗലം പാതയിൽ കുത്തുകുഴിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

കോതമംഗലം നാഗഞ്ചേരി സ്വദേശി എബിൻ എൽദോസ്, നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശിയായ വിപിൻ എന്നിവർക്കാണ് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റത്. ഇവരെ കളമശേരി രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോട്ടയം സ്വദേശിയുടെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നറിയുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനും സാരമായി പരുക്കേറ്റു.

