രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കുറയുന്നു, പുതിയ 53,370 കേസ്; 70 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്കു നെഗറ്റീവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 53,370 കേസുകൾ കൂടി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 78,14,682 ആയി. ഇതിൽ 70,16,046 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 6,80,680 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ബംഗാൾ, ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒറ്റദിനം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് 650 പേരാണ്. ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,17,956 ആയി. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത്. 7,347 പുതിയ കേസുകൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ആകെ രോഗികൾ 16,32,544 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 184 മരണം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 43,015 ആയി.

കർണാടകയിൽ 5,356 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളും 51 മരണവുമാണ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. ബംഗാളിൽ 60 ഒറ്റദിനം 60 പേർ മരിക്കുകയും 4,143 പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡൽഹിയിൽ 4000ത്തിൽ അധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

