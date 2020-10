‘ഭീകരതയുടെ ഇരയായി പാക്കിസ്ഥാന്റെ വ്യാജവേഷം; സാധാരണ ബന്ധം പ്രയാസം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനു വീണ്ടും മറുപടി നൽകി ഇന്ത്യ. ഈ ആഴ്ച നടന്ന കോമൺവെൽ‌ത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണയോടെ നടക്കുന്ന ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. ഭീകരതയ്ക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.

ഭീകരതയുടെ ഇരയാണെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യാജവേഷം ധരിക്കുകയാണ്. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മഹമൂദ് ഖുറേഷിയുടെ വാദഗതികളെയും ഇന്ത്യ തള്ളി. കശ്മീർ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചു. കശ്മീർ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ചർച്ചയാക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങളോടെ ഇതു നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യ തുടരുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞശേഷം ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രതികരണം പുതിയതല്ലെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇന്ത്യ തുടരുന്നത്. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ കയ്യേറ്റത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതേ നിലപാടാണ്. പാക്ക് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തെ മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകൾകൊണ്ടാണു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി വികാസ് സ്വരൂപ് നേരിട്ടത്.

വംശഹത്യയെ 49 വർഷം മുൻപ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നതു പാക്കിസ്ഥാനാണ്. സ്വന്തം ജനങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്– ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തേ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരത അവരുടെ സർക്കാർതന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവരുമായി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയെന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്– ജയ്ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Kashmir off the table for future talks, India signals to Pakistan