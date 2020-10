ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ ലഗേജുകൾ ചുമക്കേണ്ട; സഹായിക്കാൻ ‘ബാഗ് ഓൺ വീൽസ്’ സേവനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ (ഐ‌ആർ‌സി‌ടി‌സി) പുതിയ സേവനം 'ബാഗ് ഓൺ വീൽസ്’ ആരംഭിക്കുന്നു. പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി യാത്രക്കാർ‌ക്ക് അവരുടെ ലഗേജുകൾ‌ ചുമക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

യാത്രക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽനിന്ന് റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കും. BOW ആപ്പ് വഴിയാണ് റെയിൽ‌വേ ഈ സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. BOW അപ്ലിക്കേഷനിൽനിന്നു തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി ലഗേജ് ബുക്കിങ് നടത്താം. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.



English Summary : Railways launch 'Bags on Wheels' app to transport passenger luggage from home to train