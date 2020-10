ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പഠിച്ചു, നീറ്റിൽ 6 മാർക്ക്; പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കി

ഭോപാൽ∙ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ആറു മാർക്കു മാത്രം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്‌വാരയിലാണ് 18 വയസ്സുകാരിയായ വിധി സൂര്യവൻഷി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒഎംആർ ഷീറ്റ് വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് 590 മാർക്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

നന്നായി പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ആറു മാർക്ക് ആയിരിക്കില്ല കിട്ടിയതെന്നും തെറ്റു പറ്റിയതായിരിക്കുമെന്നും ഉള്ള വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒഎംആർ ഷീറ്റ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ 590 മാർക്കുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ വിഷാദത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഈമാസം 20ന് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

‘ചൊവ്വാഴ്ച വിധി സൂര്യവൻഷിയെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസമാണ് കുടുംബം ഇക്കാര്യമറിയിക്കുന്നത്. നീറ്റിൽ‍ ചെറിയ മാർക്ക് ലഭിച്ചതാണ് മരണത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ’ – പരാസിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് സുമേർ സിങ് ജാട്ടെ പറഞ്ഞു.

മാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന പിഴവാകാം തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നാണു വിലയിരുത്തല്‍. ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്‍കുട്ടി നന്നായി തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്കായി തയാറെടുത്തിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: MP teen hangs self after 6 marks in NEET; OMR sheet reveals actual score 590

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)