കോവിഡിൽ യുഎസ് ‘തരിപ്പണം’; പുതിയ ശക്തിയാകാൻ ചൈന, ഇന്ത്യയ്ക്കും നേട്ടം

ലോകത്തെ 11 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവനാണ് കോവിഡ് മഹാമാരി കവർന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമായ യുഎസിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത്. അവിടെ മാത്രം 86 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചു. രണ്ടേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു.

മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്. ആളുകളുടെ വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യത്തിലും കുറവുണ്ടായി. യുഎസിലെ ഓരോരുത്തരുടേയും സമ്പാദ്യത്തിൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അടുത്തവർഷം വരെ ഇതു തുടർന്നേക്കാം.

എന്നാൽ ഗാർഹിക നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും വർധിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ക്രെഡിറ്റ് സൂയിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ആഗോള സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം ചൈനയുടെ ഗാർഹിക നിക്ഷേപം 4.4 ശതമാനവും ഇന്ത്യയുടെ‌ 1.6 ശതമാനവും വർധിച്ചു.

2019 അവസാനിക്കുമ്പോൾ 399.2 ട്രില്യൻ ഡോളറായിരുന്നു ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥാ നിരക്ക്. ഈ വർഷം ജൂൺ വരെ ഇതിന് ഒരു ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ വർധനയുണ്ട്. ആദ്യപാദത്തിലെ മാന്ദ്യത്തിൽനിന്നാണ് ഈ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. വടക്കൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയാണ് കോവിഡ് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയായ ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്പത്തിൽ 5% ഇടിവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ അടുത്ത വർഷം മാത്രമെ വീണ്ടെുക്കാൻ സാധിക്കൂ. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗാർഹിക നിക്ഷേപത്തിൽ കുത്തനെ ഇടിവുണ്ടായി. കറൻസി മൂല്യത്തകർച്ച മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ നഷ്ടം വർധിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇത്. ഗാർഹിക നിക്ഷേപത്തിൽ 13 ശതമാനം വരെ കുറവാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വ്യക്തിഗത സമ്പത്ത് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ശരാശരി 77,309 ഡോളർ ആയിരുന്നത് 76,984 ഡോളറായി കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ പറയുന്നു. യുകെയിലും നോർവെയിലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം കുറവുണ്ടായത്. അതേസമയം സ്വി‌റ്റ്‌സർലൻ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ഡ്, നെതർലൻഡ്, തായ്‌പേയ്, ഹോങ്കോങ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യത്തിൽ ഉയർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് കുറവില്ല

ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവില്ലെന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൂയിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ 50 മില്യൻ ഡോളറിലധികം ആസ്തിയുള്ള ‘അൾട്ര’ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് 120 പേർ പുറത്തായി. 1,75,570 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. ലോകത്ത് ഏ‌റ്റവുമധികം സമ്പത്തുള്ളവരിൽ ഒരു ശതമാനവും ലോകത്തെ ആകെ ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ 39 ശതമാനവും യുഎസിലാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ യുഎസിലെ ടെക്ക് ഭീമന്മാരുടെ ആസ്തി കുത്തനെ വർധിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ലോകത്തെ ഏ‌റ്റവും ധനികനായ ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസിന് 73 ബില്യൻ‌ ഡോളർ സ്വത്ത് വർധിച്ച് 188 ബില്യൻ ഡോളറായി. മാർക് സക്കർബർഗിന്റെ ആസ്തി 27 ബില്യൻ ഡോളർ സ്വത്ത് വർധിച്ച് 105 ബില്യൻ ഡോളറായി. 22 ബില്യൻ ഡോളറായാണ് സൂം വിഡിയോ ആപ് സ്ഥാപകൻ എറിക് യുവാന്റെ ആസ്‌തി വർധിച്ചത്. ലോകത്തെ 500 അതിസമ്പന്നർ ആകെ 970 ബില്യൻ ഡോളർ സ്വത്ത് വർധിപ്പിച്ചതായി ബ്ലൂംബർഗിന്റെ സൂചിക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

43 ശതമാനം സമ്പത്ത് ഒരു ശതമാനം ആളുകളുടെ കൈവശം

ഒരു മില്യൻ ഡോളറിലധികം സ്വത്തുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരു ശതമാനം ആളുകളിലാണ് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥിയിലെ 43 ശതമാനവുമെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സൂയിസ് ഗ്രൂപ്പ്, റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. 10,000 ഡോളറിൽ കുറവ് സമ്പത്തുള്ള 2.8 ബില്യൻ ആളുകൾ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ 1.4 ശതമാനം മാത്രമാണ് കയ്യാളുന്നത്. വനിതാ ജീവനക്കാർ, യുവാക്കൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത്.

ഹോട്ടൽ–റസ്റ്ററന്റ് മേഖല, മൊത്ത വ്യാപാരം എന്നിവയിൽ ഇവരുടെ സേവനം കൂടുതലായതിനാലാണ് ഇത്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന യുവാക്കൾക്ക് കുറയുന്ന ആഗോളവൽക്കരണവും മറ്റു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാധ്യതയാകും. കോവിഡിനുശേഷമുള്ള വിപണിയിൽ ഏറ്റവും മുന്നേറുന്നത് ചൈന തന്നെയാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

