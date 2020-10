യുഎസിൽ വീണ്ടും ട്രംപ്?; ചൂടേറ്റി നോസ്ട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനം

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും സുപ്രധാന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന വേളയിൽ, ആളുകൾ പലപ്പോഴും പ്രവചനങ്ങളിലേക്കും മിഥ്യകളിലേക്കും തിരിയുകയും അന്തിമ ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത തുടരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും വിജയിക്കുമെന്നു പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ നോസ്ട്രഡാമസ് പ്രവചിച്ചതായാണു ചില നെറ്റിസൺസിന്റെ (ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ‍‍‍‍‍‍‍) കണ്ടെത്തൽ. വാസ്തവമോ മിഥ്യയോ എന്നു നവംബർ മൂന്നിനു നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറിയാം.

എതിർ സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ യുഎസ് വോട്ടർമാരെ അണിനിരത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ, ആളുകൾ ഇതു വ്യർഥമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നോസ്ട്രഡാമസിന്റെ ‘ലെസ് പ്രഫെറ്റിസ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ഭരണത്തുടർച്ച എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ‘കണ്ടെത്തൽ’. പുസ്തകത്തിലെ ‘ബൈസന്റിയത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കാരണമാകുന്ന കാഹളം’ എന്ന വരികള്‍ ഉയർത്തിയാണ്, ട്രംപ് ഓവൽ ഓഫിസിലേക്കു മടങ്ങിവരുമെന്ന് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ വരികൾ ട്രംപിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുവെന്നാണ് അനുമാനം.

എന്നാൽ, നോസ്ട്രഡാമസിന്റെ വാക്കുകൾ നിഗൂഢ കവിതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും അതിനു ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും വിമർശകർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഭിപ്രായ സർവേകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണു ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായത്. ഈ വസ്തുത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അപ്രവചനീയമായി തുടരുകയാണ്. ഫലം വരുമ്പോൾ അറിയാം നോസ്ട്രഡാമസ് ഉദ്ധരിച്ച കാര്യങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും നിഗൂഢ കവിതയാണോ എന്നാണ് എതിർക്കുന്നവരുടെ നിലപാട്.

