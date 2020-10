ഇതര മതക്കാരനെ പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയെ മൊട്ടയടിച്ചു; കുടുംബത്തെ നാടുകടത്തി ഫ്രാൻസ്

പാരിസ് ∙ ഇതര മതക്കാരനുമായുള്ള പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കൗമാരക്കാരിയുടെ തല മൊട്ടയടിച്ച സംഭവത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേരെ നാടുകടത്തി ഫ്രാൻസ്. സെർബിയൻ യുവാവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണു ബോസ്നിയൻ പെൺകുട്ടിയെ മൊട്ടയടിച്ചതെന്നു നടപടി വിശദീകരിക്കവെ ഫ്രാൻസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ജെറാൾഡ് ഡർമാനിൻ പറഞ്ഞു.

17കാരിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അമ്മാവൻ, അമ്മായി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധുക്കളെയാണു രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്താക്കിയതെന്നു വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ കുറ്റക്കാരായി കോടതി കണ്ടെത്തിയ രക്ഷിതാക്കളെ വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അ‍ഞ്ചുവർഷത്തേക്കാണു കോടതി പ്രതികളെ നാടുകടത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയെ ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യൽ സർവീസസ് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് നൽകുമെന്നും പൗരത്വ മന്ത്രി മാർലീൻ ഷിയാപ്പ പറഞ്ഞു.



കുട്ടിയെ മൊട്ടയടിച്ച അമ്മാവന്റെയും അമ്മായിയുടെയും അഭയാർഥി പദവി കോടതി അനുവദിച്ചെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടേതു നിരസിച്ചു. മാതാപിതാക്കളെ ഫ്രാൻസിൽനിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നു നിലപാടെടുത്ത കോടതി, അഭയാർഥി പദവിയുള്ള മറ്റു ബന്ധുക്കൾ സ്വയമേവ രാജ്യം വിടണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. ബോസ്നിയ–ഹെർസെഗോവിനയിൽനിന്നു രണ്ടുവർഷം മുൻപാണു കുടുംബത്തോടൊപ്പം പെൺകുട്ടി വന്നത്. ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇരുപതുകാരനുമായി പ്രണയബന്ധത്തിലായിരുന്നു.



ഇരുവരും വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണു പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഇടപെട്ടത്. യുവാവിനെ കാണരുതെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കുടുംബം പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിവച്ചു. ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ വിവാഹം ചെയ്യാനാവില്ലെന്നു രക്ഷിതാക്കൾ പെൺകുട്ടിയോടു പറഞ്ഞതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. വീട്ടുകാർ ബലമായി മുറിയിൽ അടച്ചെന്നും മർദിച്ചെന്നും തുടർന്നു മൊട്ടയടിച്ചെന്നും പെൺകുട്ടി മൊഴി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കോടതി കടുത്ത നടപടിയെടുത്തത്.



