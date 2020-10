തിരുവനന്തപുരം∙ സി ആപ്റ്റ്‌ വാഹനത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതിനു കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത അബ്ദുൽ റഹ്‌മാന് എൽബിഎസ് ഡയറക്ടറായി സ്ഥിരനിയമനം നൽകുന്നതിനു സ്പെഷൽ റൂൾസ് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ എൽബിഎസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉഷ ടൈറ്റസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചത്. ചട്ട ഭേദഗതിക്കു സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവിറക്കും. എൽബിഎസ് ഡയറക്ടർക്ക് സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ശമ്പളഘടന നൽകാനും ചട്ടത്തിൽ പുതുതായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സർക്കാർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനു തുല്യമാണ് എൽബിഎസ് ഡയറക്ടറുടെ ശമ്പളം.



നയതന്ത്രചാനൽ വഴി വന്ന 32 പായ്ക്കറ്റുകൾ സി ആപ്റ്റിൽ എത്തിച്ച് അവിടെനിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ മലപ്പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ സിആപ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാനേയും സി ആപ്റ്റ് ജീവനക്കാരേയും തുടർചോദ്യം ചെയ്യലിന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിധേയമാക്കാനിരിക്കെയാണ് വഴിവിട്ട ചട്ടഭേദഗതി. നിലവിൽ എൽബിഎസ് ഡയറക്ടറുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല വഹിക്കുന്ന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ആ തസ്തികയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ യോഗ്യതാചട്ടം സ്വന്തം യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി എഴുതി തയാറാക്കി അംഗീകരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

കേരള സർക്കാർ 1976 ൽ സ്ഥാപിച്ച എൽബിഎസ് സെന്ററിൽ നാളിതു വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ചട്ടങ്ങളാണ് വ്യക്തിഗത താൽപര്യങ്ങൾക്കായി ഭേദഗതി ചെയ്തത്. സർക്കാർ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർമാർ എന്നിവരിൽനിന്ന് നിയമനം നടത്തണമെന്ന നിലവിലെ ചട്ടത്തിനു പകരം എൽബിഎസിനു കീഴിലുള്ള രണ്ടു സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരിൽ നിന്നു നിയമിക്കാനാണ് ഭേദഗതിയിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടു കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ അബ്ദുൽ റഹ്മാനു ഡയറക്ടർ നിയമനം ഉറപ്പാക്കാനാകും.

അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ എഐസിടിഇ യോഗ്യതയും നിയമന മാനദണ്ഡങ്ങളും അവഗണിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം ഓപ്പൺ സെലക്‌ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന എഐസിടിഇയുടെ ചട്ടമനുസരിച്ച് പൊതു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ എൽബിഎസ് സെന്റർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഐഐടി, ഐഐഎസ്‌സി തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്ഡി നേടിയ സർക്കാർ–എയ്ഡഡ് എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലെ പ്രൊഫസർമാരുടേയും പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടേയും അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരം അബ്ദുൾ റഹ്മാനു പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമനം നൽകിയത്.

ഈ നിയമനത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതികൾ ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പരിഗണയിലാണ്. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ, റജിസ്ട്രേഷൻ, കോഴ്സ് വർക്ക്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കരസ്ഥമാക്കിയ പിഎച്ച്ഡി ആയിരിക്കണമെന്ന യുജിസി നിബന്ധനകൾ അവഗണിച്ചാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ അബ്ദുൾറഹ്മാനെ പ്രിൻസിപ്പലായി നിയമിച്ചത്.

English Summary: Abdul Rahman may be permanently appointed as LBS Director