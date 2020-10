രാത്രിയിൽ പെൺകുട്ടിക്കൊപ്പം നിന്ന അമ്മാവനെ മർദിച്ച് യുവാവ്

കൊച്ചി∙ രാത്രിയിൽ 53കാരനായ അമ്മാവനൊപ്പം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ എംജി റോഡിലെ നടവഴിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു 25കാരിയായ യുവതിക്ക് നേരെ യുവാവിന്റെ മോശം പെരുമാറ്റം. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്ത യുവതിയെയും അമ്മാവനെയും യുവാവ് ക്രൂരമായി തല്ലിയെന്നും പരാതി. സഹോദരന്റെ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്തിയ യുവതിക്കാണ് ദുരനുഭവം. കൊച്ചി കണ്ണമ്മാലി സ്വദേശി റോബിൻ(39) പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മാവനെയും മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിട്ടയച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പെൺകുട്ടി പറയുന്നത്:

ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളില്ലാതെ അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്നതാണ്. രണ്ടു പേരും രണ്ടിടത്തായിരുന്നു. സഹോദരന് കിഡ്നി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നതോടെ സഹായത്തിനാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാതെ വന്നതോടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിനെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ജോൺ എന്നൊരാൾ വശം 10,000 രൂപ കൊടുത്തയച്ചു. അത് വാങ്ങാനാണ് രാത്രി 11 മണിക്കു ശേഷം റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്നത്. ഒപ്പം അമ്മയുടെ സഹോദരനുമുണ്ടായിരുന്നു.

കുറച്ചു സമയം നിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നിലൂടെ ഒരാൾ രണ്ടു മൂന്നു തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തവണ എന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണോ എന്നും ചോദിച്ചു. വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ‘നീ ഇയാളുമായി എന്താ ഇടപാട് എന്ന ചോദ്യവുമായി എത്തി. മോശം സംഭാഷണം കൂടിയായതോടെ ഇതു ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ അമ്മാവനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ക്യാഷ്വൽറ്റി എൻട്രൻസ് വരെ തല്ലി നിലത്തിട്ട് ഉരുട്ടി.

ഈ സമയം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ഫോണിൽ വിഡിയോയിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹെഡ്സെറ്റ് ചെവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അയാൾ കേട്ടില്ല. ആളുകൾ കൂടിയെങ്കിലും ആരും സഹായിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് പൊലീസിന്റെ നമ്പരെടുത്തു വിളിച്ചു. ഇത് കടവന്ത്രയിലുള്ള നമ്പരാണ് 112ൽ വിളിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞു. അതിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പട്രോളിങ്ങിനുള്ള പൊലീസ് ചായകുടിക്കാൻ സമീപത്തുള്ള കടയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അവരോടു പോയി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വിളിച്ച പൊലീസ് വരുന്നതു വരെ ഉപദ്രവിച്ചയാളെ പട്രോളിങ് പൊലീസ് പിടിച്ചു വച്ചു. ഇതിനിടെ വിളിച്ച പൊലീസ് വന്നു.

അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അത് ചോദിക്കാൻ നീയാരാണെന്ന് പൊലീസ് ചോദിച്ചു. പൊലീസ് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. ഈ സമയം കൊണ്ട് പണവുമായി ജോൺ സാറുമെത്തി. അദ്ദേഹം പൊലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. രാത്രി തന്നെ പരാതി കൊടുത്തു. സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടു പോയ പൊലീസ് അവനെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കൊടുത്തു വിട്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. ടൗൺ പൊലീസ് ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 354എ, 323 പ്രകാരം കേസെടുത്ത് എഫ്ഐആർ കോപ്പി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

