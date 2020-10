ഡൽഹി∙ കൽക്കരി കുംഭകോണക്കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ദിലീപ് റേയ്ക്ക് മൂന്നുവർഷത്തെ തടവ്. 1999ൽ ജാർഖണ്ഡിൽ കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

എ.ബി. വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ കൽക്കരി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു റേ. കേസിൽ ഈ മാസം ആദ്യം റേ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബിജു ജനതാദൾ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

ജീവപര്യന്തം തടവാണ് സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിബിഐക്കായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരായ വി.കെ. ശർമയും എ.പി. സിങ്ങും ഹാജരായി.

English Summary: Ex Union Minister Dilip Ray Sentenced To 3 Years' Jail In Coal Scam Case