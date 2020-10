മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാരുടെ ശമ്പളകുടിശ്ശിക നൽകണം: കെജിഎംസിടിഎ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളികളായ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർക്ക് അർഹമായ 2016 മുതലുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക (അലവൻസ് ഉൾപ്പടെ) ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കെജിഎംസിടിഎ)സംസ്ഥാനസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിൽ കേന്ദ്രവിഹിതം ലഭിക്കുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാരുടെ ശമ്പളകുടിശ്ശിക നൽകാമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർക്കു യുജിസി ഗ്രാൻഡ് ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ജിഎസ്‌ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രവിഹിതം സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉടനടി ശമ്പളകുടിശ്ശിക നൽകണമെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.കെ.സുരേഷ് ബാബു, സെക്രട്ടറി നിർമൽ ഭാസ്കർ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആർട്സ് കോളജ് അധ്യാപകർ, എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അധ്യാപകർ തുടങ്ങി മറ്റ് എല്ലാ വിഭാഗം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ശമ്പളകുടിശ്ശികയോടൊപ്പമുള്ള ശമ്പളപരിഷ്കരണം നൽകിയിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് തികഞ്ഞ വിവേചനമാണ്. മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് റഫർ ചെയ്തു വരുന്ന അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള രോഗികളെയും കോവിഡ് രോഗികളെയും ചികിത്സിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന മഹത്തായ അധ്യാപന കർമ്മവും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാർ.

മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരോട് വിവേചനം അരുത്, അവർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാരെ പോലെ ശമ്പളപരിഷ്കരണവും ശമ്പളകുടിശ്ശികയും കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് . അതുകൊണ്ട് 1.1.2016 മുതൽ ലഭിക്കുവാൻ ഉള്ള അലവൻസോടെയുള്ള ശമ്പളകുടിശ്ശികയും ഉടനടി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. മുൻപ് ഉണ്ടായ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അതു അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയതുമാണ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണവൽഗണിച്ച് കൊണ്ട് ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും ആയി പടപൊരുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെയും ശമ്പള കുടിശ്ശികയുടെയും കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയ അനീതിയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഡോക്ടർമാരുടെ ഏറെ വൈകിയ ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക (അലവൻസോടൊപ്പം) ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉടനടി ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും കെജിഎംസിടിഎ സംസ്ഥാനസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Salary Arrears of Medical College Doctors Should be Paid, Says KGMCTA