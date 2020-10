വാഷിങ്ടൻ∙ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ യുഎസിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വന്‍ വർധന. ശനിയാഴ്ച 79,852 കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 84,244 പുതിയ കേസുകൾ. യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസിന്റെ സംഘത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടു മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണെന്നും മരണങ്ങൾ കുതിച്ചുകയറുകയാണെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.



ഒഹായോ, മിഷിഗൺ, നോർത്ത് കരോലിന, പെൻ‌സിൽ‌വാനിയ, വിസ്കോൺ‌സിൻ ഉൾപ്പെടെ 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പുതിയ കേസുകളുടെ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിഡ്‌വെസ്റ്റിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ ഒൻപതാം ദിവസവും എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.

ടെക്സസിലെ എൽ പാസോ നഗരവാസികളോട് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൽ പാസോ കൗണ്ടിയിൽ 14 ദിവസത്തേക്ക് പാർക്കുകളും വിനോദ സ്ഥലങ്ങളും അടച്ചു. രാത്രി 10 മുതൽ രാവിലെ 5 വരെ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ, എൽ പാസോ പ്രദേശത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായി ഉയർന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യുഎസിൽ ഇതുവരെ 86,35,752 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2,25,153 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. 34,22,878 പേർ രോഗമുക്തരായി. നിലവിൽ 49,87,647 പേർക്കാണ് രോഗം.

English Summary: US Reports Highest Number Of New COVID-19 Cases In Past Two Days