ന്യൂഡൽഹി∙ ഡല്‍ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം തടയാന്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വായുമലിനീകരണം തടയുന്നതിനുളള നടപടികള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ഏകാംഗ കമ്മിഷനെ നിയമിച്ച ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ചു.



English Summary: Will bring law to tackle air pollution in Delhi: Centre tells Supreme Court