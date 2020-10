എസ്ഐയെ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി വലിച്ചിഴച്ചു: ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനം നടത്തിയതു തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു. ജബൽപുരിലെ തിരക്കേറ്റിയ മാർക്കറ്റ് റോഡിൽ തിങ്കളാഴ്ച ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന എസ്ഐ സുരേന്ദ്ര യാദവിനു നേരേയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.



സുരേന്ദ്ര യാദവിനെ വലിച്ചിഴച്ച് കാർ കുറച്ചു ദൂരം ഓടിച്ചു പോയി. ബോണറ്റിൽ എസ്ഐ തൂങ്ങി കിടന്നെങ്കിലും ഡ്രൈവർ വേഗത കൂട്ടിയതോടെ റോഡിലേക്കു തെറിച്ചു വീണു. സുരേന്ദ്ര യാദവിനു നേരയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ പതിയുകയും ചെയ്തു. റോഡിൽ വീണ എസ്ഐയുടെ കയ്യിലും ദേഹത്തും പരുക്കുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ഡല്‍ഹിയിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സമാന സംഭവം നടന്നിരുന്നു. ഫാൻസി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കണ്ട് കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ച മഹിപാൽ സിങ് എന്ന സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർക്കു നേരേയാണ് സമാനമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. 400 മീറ്ററോളം ദൂരമാണ് മഹിപാൽ സിങ്ങിനെ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തി വലിച്ചിഴച്ചത്.



