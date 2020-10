കോഴിക്കോട്∙ കെ.എം. ഷാജി എംഎൽഎയുടെ മാലൂർകുന്നിലെ വീടിന് 1.60 കോടി മൂല്യമുണ്ടെന്ന് കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷന്‍. വീടിന് 5400 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്‍ണമാണുള്ളത്. അനുവദിച്ചതിലും 2200 ചതുരശ്ര അടി അധികം നിര്‍മാണം നടത്തി. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് കൈമാറി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വീടിന്റെ വിവരങ്ങളും ചൊവ്വാഴ്ച ഇഡിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

പിഴയടച്ചാല്‍ ഇത് ക്രമപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ പറഞ്ഞു. പെർമിറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചു നിർമാണം നടത്തിയതിനു കെ.എം.ഷാജി എംഎൽഎയുടെ വീട് പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ കോർപറേഷൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. ഷാജിയുടെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണു വീട്. നിർമാണ പെർമിറ്റ് പുതുക്കിയില്ലെന്നും, പെർമിറ്റിൽ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ വലുപ്പത്തിൽ നിർമിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നോട്ടിസ്.

‌വിശദീകരണം നൽകാൻ 12 ദിവസം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ പ്ലാൻ സഹിതം അപേക്ഷ നൽകിയാൽ പിഴയടച്ച് നിർമാണം ക്രമപ്പെടുത്താം. എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ‍ഡി) നിർദേശപ്രകാരം കോർപറേഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു പെർമിറ്റ് ലംഘനം കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Corporation Handed Over Details of House of KM Shaji to ED