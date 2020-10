24 മണിക്കൂറിൽ 36,370 രോഗികൾ: 3 മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് ഇന്നലെ; മരണം 488

ന്യൂഡൽഹി∙ മൂന്നു മാസത്തെ കോവിഡ് കണക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 36,370 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 79.46 ലക്ഷമായി (79,46,429).

ജൂൺ 18ന് ആയിരുന്നു ഇതിനുമുൻപ് 36,000ൽ താഴെ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് – 34,884 പുതിയ രോഗികളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 488 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആകെ മരണം 1,19,502 ആയി.

നിലവിൽ 6,25,857 പേരാണ് രോഗികൾ. ഇന്നലെ 63,842 പേർ രോഗമുക്തരായി ആകെ 72,01,070 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ആഗോളതലത്തിൽ 43.32 ദശലക്ഷം പേരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 11,56,285 പേർ മരിച്ചുവെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 87 ലക്ഷം രോഗികളുമായി യുഎസ് ആണ് മുന്നിൽനിൽക്കുന്നത്. 2.25 ലക്ഷം പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്.

