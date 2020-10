പെഷവാർ∙ പാക്കിസ്ഥാനിലെ പെഷവാറിൽ, മദ്രസയിൽ ക്ലാസ് സമയത്ത് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാലു വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടു അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മദ്രസയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരാൾ ഒരു ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നതായും സ്‌ഫോടനത്തിന് മുൻപ് ലക്ചർ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഖാർ അസിം പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.



English Summary: 4 Students Killed In Blast At Madrassa In Peshawar