നാസയുടെ സോഫിയ കണ്ടെത്തി; ചന്ദ്രനിൽ നേരത്തേ കരുതിയതിനേക്കാൾ അധികം വെള്ളം

കേപ് കനാവറൽ∙ ചന്ദ്രനിൽ നേരത്തെ കരുതിയതിനെക്കാൾ അധികം വെള്ളം തണുത്തുറഞ്ഞ നിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രണ്ടു റിപ്പോർട്ടുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ കുടിവെള്ളമായും റോക്കറ്റ് ഇന്ധനമായും ഇവയെ പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം. നേച്ചർ അസ്ട്രോണമി ജേർണലിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ധ്രുവ മേഖലകളിൽ തണുത്തുറഞ്ഞുപോയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം വെള്ളമുണ്ടാകുക. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് ഒബ്സർവേറ്ററി ഫോർ ഇൻഫ്രാറെഡ് അസ്ട്രോണമി (സോഫിയ) എയർബോൺ ടെലിസ്കോപ് ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.

English Summary: Moon may hold frozen water in more places than suspected