പട്ന∙ കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ കോവിഡ് പകരുന്നുവെന്ന വിമർശനത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ സമരം നിർത്തിയപ്പോൾ ബിഹാറിൽ ആയിരങ്ങൾ മാസ്‌കും സാമൂഹിക അകലവുമില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലികളിൽ സജീവം. മാത്രവുമല്ല, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കോവിഡ് മുക്തിനിരക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനവുമാണ് ബിഹാർ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലികളിൽ ആയിരങ്ങൾ മാസ്‌കും സാമൂഹിക അകലവുമില്ലാതെ പങ്കെടുത്തിട്ടും സംസ്ഥാനത്തു പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ വളരെ കുറവ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടയിലെ കണക്കെടുത്താൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണു വർധന! അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ വന്‍തോതില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍.

ബിഹാറിലെ ഈ ‘അദ്ഭുതത്തിനു’ പിന്നാലെ കർശന വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ. ‘കോവിഡ്‌ മഹാമാരിക്കിടെ ലോകത്തു നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നായിരിക്കും ബിഹാർ നിയമസഭയിലേത്’ എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ സുനിൽ അറോറ സെപ്റ്റംബർ 25നു പറഞ്ഞത്. അന്ന് ബിഹാറിൽ ആകെ കോവിഡ് രോഗികൾ 1.74 ലക്ഷം. അതിൽ രോഗം ഭേദമായത് 1.59 ലക്ഷം പേർക്ക്. ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത് 13,688 പേരും. ഒരു മാസത്തിനിപ്പുറം ബിഹാറിൽ ഉണ്ടായ രോഗികളിലെ വർധന 37,926. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് 10,223 പേർ. ഒരു മാസത്തിനിടെ രോഗം ഭേദമായത് 41,220 പേർക്ക്. സെപ്റ്റംബർ 25ന് 878 ആയിരുന്നു മരണം, ഒക്ടോബർ 25ന് അത് 1049ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആർടി പിസിആർ ടെസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കി ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് ബിഹാർ മാറിയത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. ആന്റിജൻ പരിശോധനാഫലം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാൻ പോലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയാറായിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകൾ കൂട്ടുകയും അതുവഴി രോഗികളുടെ എണ്ണം ‘കുറയ്ക്കുകയും’ ചെയ്തെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പ്രധാന വിമർശനം. ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഫലം നെഗറ്റിവാവുകയും ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റിൽ കോവി‍ഡ് പോസിറ്റിവാവുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഏറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് ‘ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവി’ലേക്ക് എത്തിയെന്നാണ് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ വാദം.

കോവിഡ് ബാധിച്ച വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതിദിന രോഗികളിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട ഒക്ടോബർ മധ്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം 732 പേരെ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ 20നാണ്– 1837 പേർ. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തിരക്കോ മറ്റോ ഇല്ലാത്ത സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം അത് ദിവസവും 1900ത്തിനു മുകളിലായിരുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം! കണക്കുകളിലെ ഈ വൈരുധ്യം സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്ക കാരണമാകണം, കോവിഡ്19 പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലികളിൽ മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും വൻതോതിൽ ജനം കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ മോദി, ബിഹാറിലെ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജിവ് പ്രതാപ് റൂഡി, ഗയ എംപി വിജയ് മാഞ്ചി, ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് സയീദ് ഷാനവാസ് ഹുസൈൻ, മുൻ ബിഹാർ മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തുടങ്ങിയവർക്കെല്ലാം ഇതിനോടകം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലും പൊതുയോഗങ്ങളിലും വൻ ആൾക്കൂട്ടം തുടരുകയാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിയും പങ്കെടുത്ത യോഗങ്ങളിൽ പോലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയായിരുന്നു ജനമെത്തിയത്. പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമ പ്രകാരവും ഐപിസി പ്രകാരവും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഒക്ടോബർ 21ന് സംസ്ഥാത്തെ മുഖ്യ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കും ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പലയിടത്തും സ്ഥാനാർഥികൾ മാസ്‌ക് പോലും ധരിക്കാതെയാണ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടു വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന നിയമലംഘനമാണു പല സ്ഥാനാർഥികളും പാർട്ടി സംഘാടകരും നടത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

തേജസ്വി യാദവിന്റെ റാലിയിൽ നിന്ന്. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ ജനം കൂട്ടം കൂടി ആർപ്പുവിളിക്കുന്ന ചിത്രം തേജസ്വി സ്വന്തം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും മുഖ്യ എതിരാളി തേജസ്വി യാദവിന്റെയും റാലികളിൽ പോലും ജനം മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ തിക്കിത്തിരക്കിയെത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ നേതാക്കളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് കുമാർ പ്രതിദിനം 4–5 റാലികളിലാണു പങ്കെടുക്കുന്നത്. വേദികളിൽ നേതാക്കൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേതാക്കളെയും അവരെത്തുന്ന ഹെലികോപ്ടറും കാണാനായി ജനം വൻതോതിലാണ് മൈതാനങ്ങളിൽ തിക്കിത്തിരക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനായി വൃത്തത്തിൽ സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരയ്ക്കു സമാനമാവുകയാണ്. ‘ആദ്യം നിതീഷ് കുമാറിനെ തോൽപിക്കട്ടെ, ശേഷം കൊറോണയെ തോൽപിക്കാം..’ എന്നാണ് തേജസ്വിയുടെ അണികളിലൊരാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. നിതീഷിന്റെ ക്യാംപിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല.

നവംബർ 3ന് രണ്ടാം ഘട്ടമായും ഏഴിന് മൂന്നാം ഘട്ടമായും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ വരുംനാളുകളിൽ കർശന നടപടിയായിരിക്കും കമ്മിഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുക. ‘എന്തുകൊണ്ട് മാസ്‌ക് ധരിച്ചില്ല എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും ഒഴികഴിവുകൾ പറയുകയാണ്. ചിലർ പറയുന്നു മാസ്‌ക് എടുക്കാൻ മറന്നെന്ന്. ചിലരുടെ മാസ്‌ക് തിരക്കിനിടെ നിലത്തു വീണു നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലർക്ക് കൊടുംചൂട് കാരണം മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണത്രേ..’– ബിഹാറിലെ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ പൊതുയോഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് മജിസ്ട്രേറ്റുമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപമുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ സഞ്ജയ് കുമാർ സിങ് പറയുന്നു. മനഃപൂർവം ആരെങ്കിലും പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനത്തിനു ശ്രമിച്ചാൽ നടപടി ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകും, ഇതിനോടകം പലർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിതീഷ് കുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലൊന്നിൽനിന്ന്. ഒരാളു പോലും മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത ഈ ചിത്രം മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബിഹാർ. ആന്ധ്ര പ്രദേശ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗമുക്തി നിരക്കും ബിഹാറിലാണ്– 94.69%. മരണനിരക്ക് 0.52%. ജനസംഖ്യയിലെ 10 ലക്ഷം പേരിൽ 83,626 പേർക്ക് എന്ന കണക്കിന് ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നു. ഇതുവരെ 1.02 കോടി ടെസ്റ്റുകളും സംസ്ഥാനം നടത്തി. നവംബർ ഏഴിലെ മൂന്നാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ബിഹാറിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് നിരക്ക് കുറച്ചുതന്നെ നിർത്തുക എന്നതാണ് അധികൃതരുടെ മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളി. തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം വരുന്ന പുതിയ മന്ത്രിസഭയെ കാത്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ അതിലും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്– ഇനിയൊരിക്കലും കുതിച്ചു കയറാത്ത വിധം പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക. അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കണക്കുകളിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന വലിയ ആരോപണമായിരിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും മുൻ ബിഹാർ മന്ത്രിസഭയെയും കേന്ദ്രത്തെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: No masks, no social distancing: Covid makes no difference to Bihar election campaign