ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇനി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭൂമി സ്വന്തം പേരിൽ വാങ്ങാം. ഇതടക്കം 26 സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പിൻവലിക്കുകയോ ഭേദഗതി വരുത്തുകയോ ചെയ്തത്. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉടൻ നിലവിൽ വരും.

മുൻപ് ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും സ്ഥലം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ‘സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കണം’ എന്ന നിബന്ധന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കിയത്.

അതേസമയം, ജമ്മു കശ്മീർ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നാഷനൽ കോൺഫെറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുല്ല കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനത്തോടു പ്രതികരിച്ചു.

