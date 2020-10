പെരിയ: അഭിഭാഷകരുടെ വിമാനയാത്ര, ഹോട്ടൽ ചെലവുകൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസ് വാദിക്കാനെത്തിയ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനും ജൂനിയർമാർക്കും വിമാനടിക്കറ്റിനും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചതിനും മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സുപ്രീംകോടതി സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ മനീന്ദർസിങും ജൂനിയർമാരും കഴിഞ്ഞവർഷം നവംബർ 11ന് ഡൽഹിയിൽനിന്നു കേസിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതിനുള്ള ചെലവുകൾക്കാണ് അനുമതി.

ബിസിനസ് ക്ലാസിലാണ് അഭിഭാഷകസംഘം സഞ്ചരിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലായിരുന്നു താമസം. പെരിയ കേസ് സിബിഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയത് 88 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കേസ് സിബിഐക്കു വിട്ട ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ വാദിക്കാനാണു ഡൽഹിയിൽനിന്ന് അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ശരിവച്ചു.



സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്.

2019 ഒക്ടോബറിൽ 25 ലക്ഷവും, നവംബറിൽ 21 ലക്ഷവും, ഡിസംബറിൽ 42 ലക്ഷവുമാണ് അഭിഭാഷകർക്കും സഹായികൾക്കുമായി നൽകിയത്. കേരള പൊലീസിൽനിന്ന് കേസ് സിബിഐയിലെത്തിയാൽ സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാലാണു ഡൽഹിയിൽനിന്ന് അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ചത്. കാസർകോട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷിനെയും ശരത്‍ലാലിനെയും 2019 ഫെബ്രുവരി 17നാണു വെട്ടിക്കൊന്നത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണു പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ.



English Summary: Periya murders: Kerala incurs nearly a crore in legal fees to stall CBI probe