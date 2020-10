പത്മാവത്: പ്രതിഷേധിച്ചവരുടെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കും; വോട്ടിൽ നോട്ടമിട്ട് ചൗഹാൻ

ഭോപാൽ ∙ വിവാദമായ ‘പത്മാവത്’ സിനിമയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ. ഭോപാലിൽ റാണി പത്മാവതിയുടെ സ്മാരകം നിർമിക്കുമെന്നും ഇതിനായി സ്ഥലം നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ 28 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

പ്രാദേശിക രാജ്പുത് സമുദായത്തിന്റെ ആയുധപൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണു ‘പത്മാവത്’ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത്. ദീപിക പദുക്കോണിനെ നായികയാക്കി സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്ത ബോളിവുഡ് ചിത്രം സമൂഹത്തിനു തിരിച്ചടിയാണ്. സിനിമ മധ്യപ്രദേശിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ റാണി പത്മാവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

മാതൃകാപരമായ ധീരപ്രവൃത്തികൾക്കു മഹാറാണാ പ്രതാപ്, റാണി പത്മാവതി എന്നിവരുടെ പേരുകളിൽ വർഷംതോറും 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനം നൽകുമെന്നും ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. സിനിമയ്ക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധം നടന്ന ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ്. രാജസ്ഥാനിലെ റാണി പത്മിനിയുടെ സാങ്കൽപ്പിക വിവരണമാണു ചിത്രത്തിന്റെ കഥാതന്തു.

സിനിമ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും രാജ്ഞിയെ മോശമാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു രാജ്പുത് സമൂഹം ആരോപിച്ചു. നിരവധി തിരുത്തലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും വരുത്തി, പത്മാവതി എന്ന പേര് പത്മാവത് എന്നുമാക്കിയ ശേഷമാണു സെൻസർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. എന്നിട്ടും, 2018 ജനുവരിയിൽ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറി. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത തിയറ്ററുകൾ, മാളുകൾ തുടങ്ങിയവ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും ഗതാഗത തടസ്സവുമുണ്ടായി.

