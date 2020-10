രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ 80 ലക്ഷത്തിലേക്ക്; രോഗമുക്തിയിൽ മുന്നിൽ: കേരളത്തിന് നേരിയ ആശ്വാസം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയതായി 43,803 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം 80 ലക്ഷത്തിലേക്ക്. 7,990,322 ആണ് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം. 508 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,20,010 ആയി. 6,10,803 ആണ് ആക്ടീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം.



രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ തിങ്കളാഴ്ച 36,470 ആയി താഴ്ന്നിരുന്നു. 3 മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് 40,000ൽ താഴെയെത്തുന്നത്. ജൂലൈ 18ന് 34,884 കേസുകളായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം 63,842 പേർ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയപ്പോൾ 488 പേർ മരിച്ചു.



പ്രതിദിന കോവിഡ് മരണത്തിലും ക്രമാനുഗതമായ കുറവാണു രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ അവസാന ആഴ്ച ശരാശരി 1,054 പേർ വീതം ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 21–27 ദിവസങ്ങളിൽ‍ അത് 615 ആയി.



കോവിഡ് മുക്തി: ഇന്ത്യ മുന്നിൽ



∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മുക്തർ ഇന്ത്യയിൽ– 72 ലക്ഷം (90.62%)



∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് താഴേക്ക്. നിലവിൽ – 7.61%



∙ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ 10 ലക്ഷം പേരിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് 5758 പേർക്ക് (യുഎസിൽ 25,636)



∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മരണം – ഓരോ 10 ലക്ഷത്തിലും 86 പേർ (യുഎസിൽ 674)



കോവിഡിൽ ആശ്വാസ കണക്കുമായി കേരളം



സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നതിന്റെ ആശ്വാസ കണക്കുകളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ട്. പതിനൊന്നു ജില്ലകളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞു. ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്ന മലപ്പുറത്ത് ടിപിആർ 11 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. അതേസമയം പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു.



ഒക്ടോബർ-18 മുതൽ 24 വരെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 100 പേരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 31 പേർക്ക് കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്ന മലപ്പുറത്ത് 20 ആയി കുറഞ്ഞു. തൃശൂരിൽ 17 ൽ നിന്ന് 14 ആയും കോഴിക്കോട് 13 ആയും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എറണാകുളം, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 16 ശതമാനത്തിലേറെയായിരുന്ന ടിപിആർ യഥാക്രമം 14 ഉം 11 മായി കുറഞ്ഞു.



ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷം കടന്നു. പ്രതിദിനം ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനുമിടയിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. യഥാർഥ മരണക്കണക്ക് ഇരട്ടിയിലേറെയാണെന്നതും ആശങ്കയാണ്.

