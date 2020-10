വിചാരണക്കോടതി മാറ്റണം; ആവശ്യവുമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഹൈക്കോടതിയില്‍

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ വിചാരണക്കോടതി മാറ്റാന്‍ ഹര്‍ജി. ആക്രമണത്തിനിരയായ നടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിചാരണക്കോടതി പക്ഷപാതം കാട്ടുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

പൂർണമായി പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഏകപക്ഷീമായ നടപടികൾ‌ കോടതി സ്വീകരിക്കുന്നെന്നും അതിനാൽ കേസിന്റെ വിചാരണ നിർത്തി മറ്റൊരു കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത്. വനിതാ ജഡ്ജിയാണ് കേസിന്റെ വാദം കേൾക്കുന്നത്. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി ജനുവരിയിൽ വിധി പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശമുണ്ട്.

