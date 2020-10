കോവിഡ് രോഗിയുടെ മൃതദേഹമില്ലാതെ പെട്ടി മാത്രം നൽകി; വൻ വീഴ്ച: വിവാദം

കോതാട് ∙ മരണ ശേഷം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കയറ്റാതെ ശവപ്പെട്ടി മാത്രം ആംബുലൻസിലാക്കി മരണാനന്തരച്ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം.

കോതാട് തത്തംപള്ളി ജോർജ് സിമേന്തിയുടെ മകൻ പ്രിൻസ് സിമേന്തിയുടെ (42) മൃതദേഹം കയറ്റാതെ പെട്ടി മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടു വന്നത്.

തുടർന്ന് ആംബുലൻ‌സ് തിരികെ പോയി മൃതദേഹവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം കൈമാറ്റം ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ പരാതി നൽകുമെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ:ലിയ. മക്കൾ: അഖിൻ, റെൻ.

