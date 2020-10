ശിവശങ്കർ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐഎഎസുകാരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐഎഎസ് ഓഫിസറാണ് എം. ശിവശങ്കർ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതും ഇതാദ്യം.



അഴിമതിക്കേസിൽ ജയിലിലാകുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐഎഎസുകാരൻ പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി.ഒ. സൂരജാണ്. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമാണത്തിൽ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയെന്ന വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെത്തുടർന്നാണു സൂരജിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ചശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിജിലൻസ്.



തിരുനെല്ലി കാട്ടിൽ വർഗീസിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നുവെന്ന കോൺസ്റ്റബിൾ രാമചന്ദ്രൻനായരുടെ 1998ലെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെയാണ് മുൻ ഐജി ലക്ഷ്മണ കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിലായത്. 2010ൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ചെങ്കിലും പ്രതിയുടെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കാർ ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്തതോടെ ജയിൽ മോചിതനായി.



അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസിനെ വിജിലൻസ് പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ദീർഘനാൾ സസ്പെൻഷനിലായതിനുശേഷം ഈ വർഷം വിരമിച്ചു. ലാവ്‌ലിൻ കേസിൽ മുൻ ഊർജവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി മോഹനചന്ദ്രൻ പ്രതിയായി.

കാലടി സർവകലാശാല ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആർ.രാമചന്ദ്രൻ നായരെ 1997 ജനുവരി 10നു സർക്കാർ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വിജിലൻസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇ.കെ. നായനാർ സർക്കാരിന്റെ നടപടി. ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകൾ തള്ളിപ്പോയതിനെത്തുടർന്ന് 2018 മേയ് 7നു പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണമായി നൽകാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർതന്നെ ഉത്തരവിട്ടു.



ചാരക്കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശത്തെത്തുടർന്ന് അന്ന് ഐജിയായിരുന്ന രമൺ ശ്രീവാസ്തവയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ പ്രതിയായില്ല. വിദ്യാർഥിയായ രാജൻ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഡിഐജിയായിരുന്ന ജയറാം പടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിചാരണ നേരിടേണ്ടിവന്നു.



English Summary: M Sivasankar first IAS officer in kerala taken into custody of central agencies