ശിവശങ്കർ അനുഭവിക്കുമെന്നു എ.എൻ. ഷംസീർ; വക്കാലത്ത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതോടെ ശിവശങ്കറിനെ തള്ളി സിപിഎം. ശിവശങ്കറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം തള്ളിയത് സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും എല്ലാം കോടതി നടപടികൾ മാത്രമാണെന്നും എ.എൻ ഷംസീർ എംഎൽഎ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിവശങ്കർ അനുഭവിക്കണം. അയാളുടെ വക്കാലത്ത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കില്ല. ആ നയത്തിൽനിന്നു പിന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ലെന്നും ഷംസീർ പറയുന്നു.

ശിവശങ്കറിന്റെ കസ്റ്റഡി തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നും മന്ത്രി എ.കെ. ബാലൻ പ്രതികരിച്ചു. ഉപ്പു തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെയെന്നു നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എ.കെ. ആന്റണിയാണ്. ഏത് ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്നും എ.കെ. ബാലൻ പാലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.

English Summary: M Sivasankar taken into ED custody, reaction of cpm leaders