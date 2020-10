സ്വപ്നയടക്കമുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ ശിവശങ്കര്‍ ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ല: കോടതി

കൊച്ചി∙ സ്വപ്നയടക്കമുള്ളവരുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ ശിവശങ്കറിന് ജാഗ്രത വേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ ഉത്തരവിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ ജാമ്യത്തിന് അര്‍ഹതയില്ല. ശിവശങ്കര്‍ പ്രതിയോ സാക്ഷിയോ എന്ന് അന്വേഷണസംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യല്‍ തടസ്സപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ശിവശങ്കറിന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ കോടതി തള്ളി

ഇഡിയും കസ്റ്റംസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളിലാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ശിവശങ്കർ തന്നെയാകാം സ്വർണക്കടത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിലനിൽക്കില്ല. അന്വേഷണവുമായി ശിവശങ്കർ സഹകരിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തട്ടിപ്പാണ്.

സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ ശിവശങ്കറിനെതിരായ നിർണായക തെളിവുകൾ ഇഡി കോടതിക്കു കൈമാറിയിരുന്നു. ‌സ്വപ്നയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു സന്ദേശങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. ശിവശങ്കറിന്റെ പദവിയും സ്വാധീനവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തെളിവു നശിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. വൻതോതിലുള്ള കമ്മിഷനാണു ലഭിച്ചത്. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനമാണെന്നു കസ്റ്റംസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ശിവശങ്കറിന്റെ വാദമുഖങ്ങൾ കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കഥ മെനയുകയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. സംഭവങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുംവിധം വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും വാദിച്ചു.

