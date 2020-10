ജെഇഇ മെയിൻസ് പകരക്കാരനെ വച്ചെഴുതി; അസമിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഗുവാഹത്തി∙ ജെഇഇ മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ അസമിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനും പിതാവും മറ്റു മൂന്നുപേരും അറസ്റ്റിൽ. പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ പകരക്കാരനെ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ 99.8% ആണ് ഇയാള്‍ നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിലേക്കും ഐഐടികളിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശനം ഈ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.

നീൽ നക്ഷത്രദാസ്, പിതാവ് ഡോ. ജ്യോതിർമയി ദാസ്, പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഹമേന്ദ്ര നാഥ് ശർമ, പ്രഞ്ജൽ കലിത, ഹീരുലാൽ പഥക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പരീക്ഷയിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവായി ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡിങ്ങും വാട്സാപ് ചാറ്റും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് മിത്രദേവ് ശർമ എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.

English Summary: JEE Mains Topper In Assam Arrested, Allegedly Used Proxy For Exam