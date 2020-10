തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യക്തിപരമായി ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യമെന്ന നിലയിലാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ. ശിവശങ്കറുടെ അറസ്റ്റില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നു സിപിഎം നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജിക്കായി ഉയരുന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം സിപിഎം തള്ളി.

സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസില്‍ ശിവശങ്കര്‍ അറസ്റ്റിലായതു സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറല്ല. സ്വന്തം നിലയില്‍ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായതിനാലാണ് അറസ്റ്റെന്നും അന്തിമവിധി വരട്ടെയെന്നുമാണു സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട്.

ശിവശങ്കര്‍ സ്വയം വരുത്തിവച്ച വിനയെന്ന നിലയിലാണ് സിപിഎമ്മും സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനോ പങ്കില്ല. എന്നാല്‍ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് സിപിഎം ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്നില്ല. ഉപ്പുതിന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യം അദ്ദേഹം തള്ളി.

എന്നാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലിരുന്നു ശിവശങ്കര്‍ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില്‍ ധാര്‍മിക ഉത്തരവാദിത്തമെന്നതു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടും. സ്വര്‍ണം വിട്ടുകിട്ടാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില്‍ നിന്ന് ആരും വിളിച്ചില്ലെന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസ്താവന ആഘോഷമാക്കിയ സിപിഎമ്മിനും സര്‍ക്കാരിനും ഇപ്പോള്‍ ഇഡി നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാവും.



English Summary: Chief Minister will not resign cpm defends arrest of M Sivasankar