ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ 80 ലക്ഷം കടന്നു; കണക്കിൽ മുന്നിൽ കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 80 ലക്ഷം കടന്നു. 80,40,203 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 49,881 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചത്. 517 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,20,527 ആയി ഉയർന്നു.

ഒക്ടോബർ 28 വരെ 10,65,63,440 സാംപിൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ മാത്രം 10,75,760 സാംപിൾ പരിശോധിച്ചു. 6,03,687 ആക്ടീവ് കേസുകളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. 56,480 പേർ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തരായി.



അതേസമയം, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളവും മഹാരാഷ്ട്രയും ആണ് മുന്നിൽ. കേരളത്തിൽ ബുധനാഴ്ച 8790 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 27 മരണമാണ് കോവിഡ്-19 മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 6738 കോവിഡ് കേസുകളാണ് ബുധനാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 91 പേർ മരിച്ചു. മുംബൈയിൽ മാത്രം 1,354 പേർ രോഗബാധിതരായി. ഡൽഹി (5,673) ബംഗാൾ (3,924), കർണാടക (3,146) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.



അതേസമയം കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സീൻ കോവിഷീൽഡ് ഡിസംബറോടെ വിതരണം ചെയ്യാനാകുമെന്നു സിറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വാക്സീന് അടിയന്തര അംഗീകാരം നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ കോവിഡ് വാക്സീൻ ബാച്ച് എല്ലാവരിലും ഫലപ്രദമായിരിക്കില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരിന്റെ വാക്സീൻ ടാസ്‌ക്ഫോഴ്‌സിന്റെ ചെയർ കേറ്റ് ബിംഗ്ഹാമിന്റേതാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.



