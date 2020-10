കശ്മീരിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ എൻജിഒ ഓഫിസുകളിൽ എൻഐഎ റെയ്ഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവിട്ടുവെന്ന ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കശ്മീരിൽ 6 എൻജിഒ ഓഫിസുകളിലും മറ്റ് ഒൻപത് ഇടങ്ങളിലും റെയ്ഡ്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി(എൻഐഎ)ക്കൊപ്പം പൊലീസും സിആര്‍പിഎഫും റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷൻ മേധാവിയായിരുന്ന സഫാറുൽ–ഇസ്‌ലാം ഖാന്റെ സ്ഥലത്തും റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

നിരവധി രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായി എൻഐഎ അറിയിച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് ഇന്നും തുടരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇന്നലെ ശ്രീനഗറിലെ 10 ഇടങ്ങളിലും ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരിടത്തുമായിരുന്നു റെയ്ഡ്.

English Summary: In More NIA Raids In Terror Funding Case, Srinagar, Delhi NGOs Searched