ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍; രജനീകാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നു?

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നുവെന്ന സൂചന നൽകി സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുമായി ആലോചിച്ചു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതായി കാണിച്ചു രജനി എഴുതിയതായി പറയപ്പെടുന്ന കത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. കത്ത് തന്റേതല്ലെന്നും എന്നാൽ, അതിൽ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. നവംബറിൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടെയാണു പുതിയ വഴിത്തിരിവ്.



