കോവിഡ് വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കും, ജാഗ്രത തുടരണം: നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികരംഗം തിരിച്ചുവരവിന്‍റെ പാതയിലാണ്. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളോട് മുഖം തിരിച്ചിട്ടില്ല. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ നേട്ടം ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കാനാണ് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷം എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ മോദി പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തില്‍‌നിന്ന് രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തികരംഗം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ്. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികള്‍ തുടരും. ഉല്‍പാദന, നിക്ഷേപക രംഗങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. ലോകം ഇന്ത്യയില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ നഷ്ടത്തില്‍നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൈനയുമായുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു മോദി പ്രതികരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ ശുഭപ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുകയും ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥ നേരിടാന്‍ തയാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിരോധനടപടികള്‍ സമയോചിതമായി നടപ്പാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

കോവിഡ് അതിവേഗം പടരുന്നതും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതും ഒഴിവാക്കി. ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഇറങ്ങാതെ ജാഗ്രത തുടരണം. കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉല്‍പാദനം, വിദേശനിക്ഷേപം, വാഹനവിപണി, നിര്‍മാണരംഗം, ഇപിഎഫ്ഒ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലെ വര്‍ധന എന്നിവ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ തിരിച്ചുവരവിന്‍റെയും തൊഴില്‍രംഗത്തെ ഉണര്‍വിന്‍റെയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. കാര്‍ഷിക തൊഴില്‍മേഖലയിലെ നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളെ മോദി ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. പ്രതിപക്ഷവും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് വോട്ടുതേടിയിരുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്കിനു വേണ്ട നടപടികള്‍ കൃത്യമായ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉത്തേജന പാക്കേജുകള്‍ തുടരുമോയെന്ന ചോദ്യത്തോട് മോദി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: 'Everyone will be vaccinated': PM Modi assures citizens amid coronavirus threat