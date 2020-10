പരസ്യപ്രതിഷേധവുമായി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ; ‘അനുവാദമില്ലാതെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കി’

വാളയാർ∙ സംസ്ഥാന ബിജെപിയിലെ പുനഃസംഘടനയിൽ പരസ്യപ്രതിഷേധവുമായി മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായിരിക്കെ കീഴ്‍വഴക്കം ലംഘിച്ചാണ് തന്നെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കിയതെന്ന് ശോഭ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയുള്ള നടപടിയില്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിച്ചു. അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും പൊതുരംഗത്ത് തുടരുമെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ വാളയാറില്‍ പറഞ്ഞു.

പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിഴുപ്പലക്കലിനും ഇല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാർട്ടിയുടെ വിവിധ തലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി മുൻ അധ്യക്ഷൻമാരോടൊപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷനും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം’

വാളയാളിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. നിയമമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരുമിച്ചുചേർന്നാണ് കേസ് അട്ടിമറിച്ചതെന്ന് ശോഭ ആരോപിച്ചു. സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസാണിത്. സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ആ കുട്ടികളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം ചേർന്നുനിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

