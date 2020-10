കുൽഗാമിൽ ഭീകരാക്രമണം; 3 ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂവരും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വൈ കെ പോറ മേഖലയിൽ വച്ചാണ് ഭീകരർ ഇവർക്കെതിരെ വെടിയുതിർത്തത്.

ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. വൈ കെ പോറ സ്വദേശിയായ ഫിദ ഹുഹൈൻ യാട്ടൂ (ബിജെപി ജില്ലാ യൂത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി), സോഫാത്ത് ദേവ്സർ സ്വദേശിയായ ഉമർ റാഷിദ് ബയ്ഗ്, വൈ കെ പോറ സ്വദേശിയായ ഉമർ റംസാൻ ഹജാം എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഭീകരർക്കായി പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കുനേരെ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തി. നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുല്ലയും പിഡിപി നേതാവ് മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയും ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ചു.

English Summary: 3 BJP Workers Killed In Terrorist Attack In Jammu And Kashmir's Kulgam