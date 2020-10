വാട്സാപ്പിനു പകരം സൈന്യത്തിനു സായ്; രഹസ്യങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാൻ പുതുനീക്കം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ സൈനികർക്കിടയിൽ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു വാട്സാപ്പിനു സമാനമായി സ്വന്തം മെസേജിങ് ആപ് രൂപപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യവസാന ശബ്ദ, ടെക്‌സ്റ്റ്, വിഡിയോ സുരക്ഷിത കോളിങ് സേവനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനു സായ് (SAI) എന്നാണ് പേര്. സെക്യുർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ് സായ്.



വാട്സാപ്, ടെലഗ്രാം, സംവാദ്, ജിംസ് പോലെ ഇപ്പോള്‍ വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കു സമാനമാണ് ഈ മാതൃകയും. സിഇആര്‍ടിയില്‍ - എംപാനല്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഡിറ്ററും ആര്‍മി സൈബര്‍ ഗ്രൂപ്പും ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് നിയമപരമായ അനുമതി നല്‍കിയതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.



മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ കാണാനോ വായിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. വാട്സാപ്പിനു സമാനമായി എൻഡ് ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഈ ആപ്പിലും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുകയും ഇതു വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കേണൽ സായ് ശങ്കറെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.



ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്ന പ്രാദേശിക ആഭ്യന്തര സര്‍വറുകളും കോഡിങ്ങുകളുമുള്ള സുരക്ഷിത സവിശേഷതകളാണ് ഇതിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷിതമായ സന്ദേശ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി കരസേനയിലങ്ങോളമിങ്ങോളം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കും.



