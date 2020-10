ഭീകരതയോടു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, ഫ്രാൻസ് മൂല്യങ്ങൾ കൈവിടില്ല: മക്രോ

നീസ് ∙ ഭീകരതയ്ക്കു മുന്നിൽ രാജ്യം മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ. ഫ്രാൻസ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്വന്തം മൂല്യങ്ങളിൽ രാജ്യം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച നീസ് നഗരത്തിലെ നോത്രദാം പള്ളിയില്‍ നടന്ന കഠാരയാക്രമണത്തിൽ അക്രമി മൂന്നുപേരെ വധിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മക്രോയുടെ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കെതിരായ അടിയന്തര ജാഗ്രതാനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാലായിരത്തോളം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സ്കൂളുകൾക്കും പള്ളികൾ അടക്കമുളള ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആക്രമണങ്ങളെ രാജ്യം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ഭിന്നിപ്പിന്റെ ശക്തികൾക്കു കീഴടങ്ങില്ലെന്നും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: France knife attack: Will not give up on our values, says Macron