രാജ്യത്തു മികച്ച ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനമായി വീണ്ടും കേരളം; ഏറ്റവും പിന്നിൽ യുപി

ബെംഗളൂരു ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ (പിഎസി) പുറത്തിറക്കിയ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് 2020ലാണ് കേരളം മുന്നിലെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും മോശം ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനം.

ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് കേരളം മുന്നിലെത്തിയത്. സുസ്ഥിര വികസനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭരണപ്രകടനം വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ കെ.കസ്തൂരിരംഗൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതി അറിയിച്ചു.

സമത്വം, വളർച്ച, സുസ്ഥിരത എന്നിവയാണ് സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. കേരളം ഒരിക്കൽകൂടി ഭരണമികവിനുള്ള അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തെന്നും ഈ നേട്ടം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു. തുടർച്ചയായി നാലാം വട്ടമാണ് കേരളം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ നാലു സ്ഥാനങ്ങളിൽ. നെഗറ്റീവ് പോയിന്റുമായി ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, ബിഹാർ എന്നിവയാണ് അവസാന സ്ഥാനക്കാർ. ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഗോവയാണ് മികച്ചത്. പിന്നാലെ മേഘാലയയും ഹിമാചൽ പ്രദേശുമുണ്ട്.

മണിപ്പുർ, ഡൽഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവയാണ് ഈ ഗണത്തിൽ മോശം ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ചണ്ഡിഗഡാണ് മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവച്ച കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം. പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ദാദർ ആൻഡ് നാഗർ ഹവേലി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവയാണ് മോശം ഭരണം കാഴ്ചവച്ച കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ.

English Summary :Kerala, Goa and Chandigarh best governed states and union territory, says PAC ranking