കോവിഡ് മുക്തരിൽ ഗുരുതര അസുഖങ്ങള്‍: പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് മുക്തരാകുന്നവരില്‍ 10 ശതമാനത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര അസുഖങ്ങള്‍ ബാധിക്കുന്നതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിക്കാന്‍ ടെലി മെഡിസിന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കും.

കോവിഡ് മുക്തരാകുന്ന പലര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍. ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്ക് പോലും ദീര്‍ഘകാലത്തേക്കു ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നു. 5 ശതമാനം പേര്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു.10 മുതല്‍ 15 ശതമാനം പേര്‍ക്കും സാരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ബാധിക്കുന്നതായാണ് നിരീക്ഷണം.

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാപകമായി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍, കുടുംബ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങാനാണു നിര്‍ദേശം. നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളില്‍ ഇവിടെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനം ലഭിക്കും.

കോവിഡ് മുക്തര്‍ക്ക് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ ക്ലിനിക്ക് സന്ദര്‍ശിച്ച് പരിശോധന നടത്താം. ഗുരുതര രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നവരെ താലൂക്ക്, ജില്ലാ, ജനറല്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രികളിലേക്കു റഫര്‍ ചെയ്യണം. ശ്വാസകോശ, ഹൃദയ, നാഡീവ്യൂഹ രോഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നവരെ റഫറല്‍ ആശുപത്രികളിലേക്ക് അയക്കാം. ഡോക്ടര്‍മാരെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാനും അവസരമുണ്ടാകും. രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ ആവശ്യത്തിനു വിശ്രമിക്കുകയും പൂര്‍ണമായും സുഖപ്പെടും വരെ കഠിനമായ ജോലികള്‍ ചെയ്യരുതെന്നുമാണ് നിര്‍ദേശം.

സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയ 3,25,166 പേരുണ്ട്. കോവിഡ് ഭേദമായവര്‍ പലരും മറ്റു അസുഖങ്ങള്‍ മൂര്‍ച്ഛിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നുവെന്ന ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് രോഗമുക്തര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ കൊടുക്കാനുളള നീക്കം.

